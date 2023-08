La montagna si fa teatro da 43 anni tra note, natura e attualità

La montagna che si fa teatro. I prati la platea. Mollette a fissare gli spartiti in balia del vento che sferza il palco pieno di strumenti musicali arrivati in alta quota non sempre agevolmente. Fin dal 1983, il giorno di Ferragosto, sulle alture del Piemonte risuonano le note più alte.

Valle Po, Val Maira, Val Tanaro... Salvo qualche eccezione, sono le Alpi Marittime la suggestiva scenografia del Concerto Sinfonico di Ferragosto, che la Rai porta in diretta nelle case di tutti gli italiani da più di 30 anni tra Verdi, Puccini, Mozart... Con qualche saltuaria concessione anche alla musica leggera.

A suon di musica si racconta anche la Storia del Paese. Nel 2018 l'abbraccio a Genova colpita il giorno precedente dal crollo del Ponte Morandi. E ancora le alluvioni e la siccità… fino agli anni della pandemia, con le due edizioni a porte chiuse. Una parentesi chiusa. Con il grande pubblico che, insieme all'orchestra Bruni, è tornato protagonista lo scorso anno a Limone Piemonte. Con i suoi zaini, i suoi scarponcini. E la mani pronte a battere il tempo