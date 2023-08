La nuova vita del Castello del boss. "Nel 2024 il bene confiscato sarà pronto per il bando"

Proseguono i restauri nel Castello di Miasino, bene confiscato al boss della Camorra Pasquale Galasso. L'attenzione da parte di Libera, l'associazione fondata da don Luigi Ciotti, resta alta vista la travagliata storia che ha preceduto l'intervento della Regione Piemonte. Dopo la confisca infatti il Castello è tornato sotto il controllo della moglie del boss che qui organizzava matrimoni e ricevimenti. Solo nel 2015 l'Agenzia Nazionale lo ha liberato e poi passato alla Regione che ne sta curando il restauro.

Il castello è circondato da un enorme parco. L'attività attuale, con un investimento da parte della Regione di circa 1,5 milioni di euro, riguarda in particolare lo stabile dove sarà installato anche un ascensore per abbattere le barriere architettoniche: “Quello che stiamo facendo è un recupero funzionale oltre un recupero dal punto di vista filologico per far tornare il bene alla sua originale bellezza. Come tempi di lavoro abbiamo qualche mese del 2024 ma contiamo di finire nel primo semestre” spiega l'architetto Carlo Pession che cura il progetto.

L'assessore al Patrimonio della Regione, Andrea Tronzano, sottolinea come l'obiettivo primario sia soddisfare al meglio le future modalità di gestione. Questa sarà regolata attraverso un bando: “Verrà restituito alla collettività dandolo in concessione alle associazioni che abbiano una attenzione al sociale e che lo valorizzino da un punto di vista culturale, turistico e con un occhio allo sviluppo economico del territorio” conclude il dirigente della Regione, Fabio Palmari.

