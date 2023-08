La partenza a fari spenti di Juric: "Inferiori allo scorso anno"

Nessun volo pindarico, nessuna vana promessa da inizio stagione. Ivan Juric, come da suo costume, non usa giri di parole per collocare il suo Toro nella griglia di partenza del campionato. L'obiettivo per il tecnico non può che essere quello di provare a migliorarsi senza alimentare però aspettative o illusioni su un piazzamento europeo che sulla carta pare essersi allontanato. La continuità del gruppo di lavoro non compensa insomma nel giudizio dell'allenatore quelli che sono al momento i buchi nell'organico. Tutto questo, naturalmente, nella speranza che gli ultimi dieci giorni di mercato portino in casa granata le pedine mancanti. In attesa dell'ufficializzazione di Lazaro, la società continua a inseguire un trequartista con Miranchuk elemento preferito da Juric. Domani intanto con il Cagliari il tecnico dovrà far fuoco con la legna a disposizione e quindi con una formazione che ricalcherà quella vista in Coppa Italia con la Feralpi. I sogni insomma sono rimandati a settembre.