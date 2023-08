La piena del torrente che ha investito Bardonecchia

In questo video, le immagini drammatiche dell'esondazione del torrente nel centro di Bardonecchia, poco dopo le 21 e trenta del 14 agosto, giornata tra dedicata al patrono Sant'Ippolito.

Cinque persone date per disperse sono state ritrovate, ma si segnalano anche un ferito e circa 120 sfollati, più danni a una trentina di automobili e allagamenti nel commissariato di Polizia e in un hotel.