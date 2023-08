La stanza dell'ascolto: è scontro al Sant'Anna

E' scontro sull'istituzione all'ospedale Sant'Anna della "stanza dell'ascolto" per le donne che intendono abortire. Da una parte il movimento pro-vita e la destra festeggiano, dall'altra centro-sinistra e molte associazioni e sindacati accusano essere una decisione ideologista e provocatoria che porta ad abolire i diritti.

Il caso è scoppiato dopo che l'assessore regionale alle Politiche sociali Maurizio Marrone ha sottoscritto una convenzione tra la Città della Salute di Torino e la federazione regionale del Movimento Pro-vita che prevede proprio questa stanza all'interno dell'ospedale e la gestione della essa da parte dei volontari dell'associazione anti-abortista. Da qui il coro di proteste.

Le associazioni che da anni lavorano per i diritti delle donne si dichiarano "indignate per la decisione della Regione di far entrare associazioni private antiabortiste nelle strutture pubbliche, ben sapendo -scrivono - che ogni manovra contro l’aborto e contro una corretta applicazione della legge 194 rappresenti un attacco all’autodeterminazione ed alla salute di tutte le donne e le persone gestanti".

L'Ospedale



Il Sant'Anna è il primo in Italia per nascite, sono state 6590 nel solo 2022 ed è anche la struttura dove si effettuano più interruzioni di gravidanza. Diventa così il simbolo di una battaglia politica

