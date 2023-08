La Torino d'agosto: meno auto, più negozi aperti e niente bagno nel Po

Strade semivuote, ma tanti ristoranti e negozi che hanno deciso di chiudere in altri periodi o di non farlo affatto.

Ecco la Torino nell'agosto 2023. Un mese funestato dal rincaro generalizzato dei prezzi che ha costretto qualcuno a rimanere in città, tra un giro al mercato con meno gente e, magari, una gita alla spiaggia del Meisino, dove però fare il bagno è vietato perché il Po non è balneabile.

A riempire un po' la città, allora, ci pensano i turisti, sempre più innamorati di piazze e caffè.