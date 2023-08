Le parole di Cairo su Schuurs e la mail di Bonucci alla Juventus

servizio di Davide Lessi

montaggio di Giancarlo Raviola

A margine del trofeo primavera dedicato ai genitori, Urbano Cairo mette la parola fine su una telenovela del calciomercato. Samuele Ricci resta a Torino e continuerà fare coppia fissa con Ivan Ilic in uno dei centrocampi più promettenti della Serie A. Ma non è l'unica notizia arrivata ieri dal presidente del Toro. L'altra riguarda Schuurs, l'altro gioiello granata. "L'obiettivo è tenerlo come tutti i prezzi pregiati", avrebbe detto il patron a un tifoso.





L'intrigo Lukaku per la Juve

In casa Juve continua il braccio di ferro tra bianconeri e Chelsea per lo scambio Lukaku-Vlahovic. I blues avrebbero offerto 25 milioni più il cartellino dell'ex interista, in cambio dell'attaccante serbo. Una cifra considerata troppo bassa alla Cotinassa visto che nel gennaio 2022 Vlahovic arrivò dalla Fiorentina con un investimento da 80 milioni. Se fosse per i tifossi lo scambio non sarebbe proprio da prendere in considerazione. Ma la Juve avrebbe già un accordo informale con Lukaku. Un intrigo che non è ancora finito insomma.

Il caso Bonucci

L'altro è quello di Leonardo Bonucci. Nei giorni scorsi il legale dell’ex capitano bianconero ha “diffidato” i vertici del club, inviando una pec con cui chiede il reintegro nella rosa. La risposta è stata secca: il club ha fatto una scelta tecnica e sta mettendo a disposizione del giocatore le migliori condizioni per allenarsi. Un triste epilogo, insomma, da separati in casa.