L'Italvolley femminile a Torino per gli Europei. Lubian: "Un'emozione tornare con questa maglia"

servizio di Davide Lessi

immagini di Luciano Gallian

montaggio di Mattia Gaido

interviste a Marina Lubian (centrale Italvolley) e Davide Mazzanti (ct Italvolley femminile)



Non vede l'ora Marina Lubian, 23 anni, centrale titolare della nazionale di pallavolo. Manca poco alla sfida contro la Bosnia. E lei, nata a Moncalieri e cresciuta nella Lilliput Settimo Torinese, vedrà tante facce note al Pala Gianni Asti di Torino. "Verranno tutti, i miei genitori - dice Lubian -. Mia nonna salterà perché ormai al palazzetto non c'è la fa più ma ci vedrà da casa, un sacco di miei amici, amici dei miei e quindi proprio il pienone". Si va verso il tutto esaurito per il doppio impegno delle azzurre. Dopo la Bosnia, mercoledì - sempre alle 21 e sempre all'ex PalaRuffini - si gioca contro la Croazia. La nazionale di ct Davide Mazzanti deve difendere il primo posto nel girone.

Le parole di Mazzanti



Ed è proprio il commissario tecnico Mazzanti a riservare parole importanti per la torinese Lubian: “Marina è una delle anime di questa squadra. Sicuramente è cresciuta sia dal punto di vista tecnico che nella consapevolezza”. Una consapevolezza che, per questa atleta di 195 centrimetri in forza all'Imoco Conegliano, passa anche da una frase di Muhammad Alì, citata dal primo fan di Lubian: "C'è mio papà - spiega Marina - che dice sempre una frase e la scrive spesso con le mie foto che è "vola come una farfalla e pungi come un'ape". Battiti donna battiti".