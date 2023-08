La "signora in rosso", quel caso che appassionò l'Italia

Il corpo di Franca Demichela fu ritrovato tra i rifiuti il 15 settembre 1991 a Moncalieri, sotto il cavalcavia della tangenziale. Indossava un elegantissimo vestito di chiffon rosso, qualcuno l'aveva strangolata: il suo omicidio è passato alle cronache come il caso della “Signora in rosso”. All'epoca i sospetti si concentrarono sul marito, Giorgio Capra, morto nel 2023 mentre era stato nuovamente indagato (insieme ad altre 4 persone) per il delitto.

Chi era

Demichela, facoltosa figlia di un ex dirigente della Fiat viveva una vita molto libera, tra affari oltre la legalità, relazioni fugaci e la passione per l'esoterismo: era convinta di possedere poteri magici e sosteneva di essere la reincarnazione di Nefertiti. Capra, che si è sempre detto innocente come si può sentire anche in una intervista dell'epoca, nel 1991 fu incarcerato per il delitto, ma uscì dopo poche settimane.



Caso riaperto?

La nuova inchiesta coordinata dal PM Francesco Saverio Pelosi ha provato a esaminare con le nuove tecniche le piste battute già all'epoca, il marito da un lato e i rapporti, anche d'affari, con i nomadi dall'altro. Tra gli indagati attuali anche un uomo all'epoca non identificato che per ultimo incontrò insieme ad altri tre la quarantottenne. Le sue impronte digitali sono state trovate nell'appartamento di Demichela, così come quelle del marito e degli altri tre indagati.

Le ultime ore

Da un lato l'ipotesi di un delitto rituale, legato alle passioni esoteriche o sentimentali di Demichela. L'autopsia svolta dal professor Baima Bollone appurò che la donna ebbe un rapporto sessuale poche ore prima di essere uccisa. E qui si torna al possibile ruolo di Capra che però secondo le testimonianze dell'epoca non era un marito possessivo. Un vicino di casa parlò di un litigio tra lui e la moglie poche ore prima del delitto: con lui che la minacciava d'interdirla perché pazza e lei che lo insultava pesantemente.

Gioielli rubati e affari al campo rom

Dall'altra, a spiegare l'omicidio potrebbero esserci gli affari che la donna portava avanti nel campo rom: si parlava di compravendita di gioielli e orologi rubati e di una cifra più alta di quanto pattuito trattenuta da Demichela. I soci potrebbero averla uccisa per questo. In Procura c'è attesa per i risultati degli ultimi accertamenti affidati alla Squadra mobile di Torino, ma se anche questi non dovessero dare risposte potrebbe presto arrivare una nuova richiesta di archiviazione.



Interviste a Biagio Fabrizio Carillo, scrittore e criminologo; Giorgio Capra, marito di Franca Demichela.

Immagini di Guido Cravero, montaggio di Cristiano Gaviglio