Lubo, Ferrari, il cinema di De Santis: i film "piemontesi" a Venezia

Il cinema di Giuseppe De Santis, la sua eredità al centro del documentario “Un’altra Italia era possibile”, che sbarca a Venezia firmato da Steve della Casa. Il direttore uscente del Torino Film Festival racconta il regista di Riso Amaro, con testimonianze e aneddoti.

C’è tanto Piemonte in Laguna quest’anno, all'80edizione della Mostra del Cinema di Venezia, con il sostegno di Film Commission. Due opere in concorso, non era mai successo: il primo è “Lubo”, di Giorgio Diritti. Un artista di strada nel 1939 viene chiamato nell’esercito. Parte delle riprese, sul Lago Maggiore e nell’Alessandrino. In concorso anche la biografia di Enzo Ferrari, ad opera del regista americano Micheal Mann. Si è girato anche a Morano sul Po. Protagonista Adam Driver, Penelope Cruz la moglie Laura.

Targati Piemonte anche diversi altri titoli a Venezia in questi giorni. “Credo che lo sforzo che è stato fatto negli ultimi vent'anni dagli enti locali sul cinema stia dando dei frutti”, spiega Steve della Casa.



Con intervista a Steve Della Casa, direttore Torino Film Festival