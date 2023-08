In Piemonte il primo assaggio di autunno con nubifragi e grandine

Il temporale che ha colpito nel pomeriggio Cavagnolo conferma le previsioni della vigilia, l'arrivo del ciclone di fine estate con maltempo ed un brusco abbassamento delle temperature rispetto ai giorni scorsi. Le prime avvisaglie la scorsa notte con una forte grandinata che ha interessato il biellese. A partire dall'ora di pranzo forti temporali hanno investito l'intera regione. Pioggia forte su Torino, in montagna verso Cesana e sulle colline. Le precipitazioni più forti si sono registrate in provincia di Vercelli: danni nel capoluogo con piante sradicate e rami spezzati da raffiche ad oltre 100 chilometri orari. Colpito anche il sottopasso. A Desana cielo scuro e forti raffiche.

Maltempo in Piemonte: danni a Vercelli, Asti, Casale Monferrato

Temporali anche nell'area di Bianzé. Forti precipitazioni ed alberi caduti anche a Casale Monferrato, da dove arrivano notizie di tetti scoperchiati. Numerosi interventi dei vigili del fuoco ad Asti per danni causati dal vento forte, nelle immagini un albero caduto in via Carducci. Le precipitazioni odierne sono un'anticipazione di ciò che accadrà domani in Piemonte, con l'ingresso di un'area depressionaria proveniente dalle isole britanniche che porterà forte instabilità a causa dell'ingresso di aria più fresca in quota. Arpa piemonte ha diramato un'allerta gialla valida fino alle 13 di domani che interessa tutta la regione, ad eccezione della valle Tanaro e della pianura cuneese.

Servizio di Maghdi Abo Abia, montaggio di Paolo Monchieri