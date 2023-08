Ucraina, il giorno dell'Indipendenza

24 agosto 1991: l'Ucraina dichiara l'indipendenza dall'Unione Sovietica. 32 anni dopo la ricorrenza viene celebrata per la seconda volta mentre il paese è in guerra.

A Torino questo pomeriggio la manifestazione promossa dalla Comunità Ucraina in Piemonte. Molti si sono ritrovati in Piazza Castello per l'iniziativa sostenuta dal Comitato per i diritti umani della Regione, dal Comune, dai Radicali e dall'associazionismo democratico iraniano.

Partecipano anche i rappresentanti di altre comunità estere, provenienti da paesi oppressi da regimi dittatoriali.