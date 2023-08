Tra scienza e arte: la ricerca sulla plastica in mare tradotta in musica

Come suonerebbe il mare se non ci fosse l'uomo? Se lo sono chiesto, incontrandosi a Genova, i ricercatori del Cnr Ias e gli artisti della factory Stellare (Ale Bavo, FiloQ e Raffaele Rebaudengo), che forti dell'esperienza fatta con U-Boot Lab-Zones Portuaires col campionamento dei suoni sottomarini si sono gettati in un nuovo progetto: The Ocean without us, che ricalca il titolo di un famoso libro di Alan Weisman (The World without us del 2007, che immagina il mondo dopo la scomparsa improvvisa del genere umano).

I dati sulle microplastiche raccolti dal Cnr saranno così trasformati in musica.

Le microplastiche sono presenti in maniera massiccia in tutti i mari del mondo, dove ogni anno finiscono il 3 per cento dei 400 milioni di tonnellate di plastica prodotti annualmente. I ricercatori dell'Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino (Ias) del Cnr vanno costantemente in mare per campionare la plastica: “Ad esempio - racconta Francesca Garaventa - alla foce dell'Arno abbiamo trovato in superficie circa quattro frammenti di microplastica per metro cubo d'acqua, ma a 10 metri di profondità questi salgono a 250”.

Gli artisti di Stellare hanno sviluppato software, sintetizzatori e strumenti per fare musica in grado di trasformare in suoni i dati numerici. “Attraverso questa trasformazione - spiega Filippo Quaglia, in arte FiloQ - stiamo costruendo i timbri dei vari agenti inquinanti che il Cnr sta mappando. Suoneremo quella che è la musica della materia plastica che si va a incrociare con quella che è la musica del mare pulito”.

Da questo lavoro nasceranno un disco, una performance che sarà presentata in ottobre al Festival della Scienza di Genova e un'installazione in cui le persone potranno aumentare o diminuire la quantità di inquinanti, per sentire come suona meglio un mare senza plastica.