Oggi possibili altri nubifragi, bel tempo a Ferragosto

Dopo i nubifragi di ieri sera, tempo in rapido miglioramento su tutto il Piemonte, in vista di un Ferragosto soleggiato. Oggi pomeriggio, tuttavia, sono ancora possibili rovesci sull'arco alpino nelle province di Torino, Cuneo e Biella, con rapido miglioramento in serata. A Ferragosto bel tempo e temperature in rialzo, con annuvolamenti e qualche isolato rovescio ancora possibile, qua e là, in serata.