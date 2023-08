Migranti, altri 200 arrivi in Piemonte. Sono sbarcati tra Marina di Carrara e Porto Empedocle

Sono quasi 200 i migranti in arrivo in Piemonte nelle prossime ore. Di questi 71 sono sbarcati a Massa Carrara. Si tratta di una quota importante dei 196 che si trovavano fino alla mattina di oggi, martedì 22 agosto, a bordo della Open Arms, la nave di soccorso che nei giorni scorsi li aveva raccolti nel Mediterraneo centrale ed era poi partita in navigazione, in attesa di conoscere il porto di destinazione.

Dopo i controlli sanitari, il via libera allo sbarco: secondo quanto comunicato dalla prefettura di Massa Carrara alcuni avrebbero la scabbia, altri la varicella e saranno curati in zona. Per gli altri c'è invece l'ok al trasferimento.

Un trasferimento più complicato riguarda invece i 100 arrivati a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, che devono raggiungere il Piemonte: secondo le decisioni del governo sono circa un sesto di quelli arrivati nelle ultime ore. La ricerca dei bus è andata avanti a lungo e solo poco fa tutti sono riusciti a partire.

Una volta qui i due gruppi troveranno una situazione non semplice: fino a che non sarà trovata l'area idonea per costruire un hub più strutturato, l'approdo resta il sito di via Traves, dove da settimane il primo tetto per molti dei migranti è una tenda. Il 40 per cento è destinato a restare nei centri di accoglienza straordinaria della città metropolitana di Torino: la parte restante sarà invece distribuita nelle altre province.

E proprio in provincia c'è chi continua a lucrare sull'immigrazione clandestina. L'ultimo blitz della squadra mobile di Vercelli ha portato all'arresto di 4 pakistani che per più di 500 euro a persona trasportavano illegalmente dei loro connazionali attraverso i confini piemontesi con la francia: sarebbe diverse decine i passaggi contestati agli indagati.