Immigrazione, in 48 all'hotel San Francesco di Borgomanero

Dall’Africa alle colline del Novarese: sono attualmente 48 i richiedenti asilo ospitati in un hotel di Borgomanero, messo a disposizione per il mese di agosto in attesa della sede definitiva. Di loro si occupano i comitati della Croce rossa di Borgomanero e di Arona, riuniti in un’associazione temporanea di scopo. “Saranno qui fino al 30 agosto, poi andranno nella sistemazione definitiva, che è la vecchia caserma della Polizia stradale, dismessa da anni e che ha bisogno di lavori di adeguamento”, ha detto Michele Giovannetti, presidente della Croce rossa di Arona. “In pochi giorni - aggiunge Emanuele Valent, direttore del Centro di accoglienza di Borgomanero - abbiamo dovuto organizzare tutto: dall'assuzione dle personale alla fornitura di cibo e vestiti. Queste persone sono arrivate qui senza letteralmente nulla”.

Le storie

Storie di sofferenza e di speranza: il viaggio di Latriguet è durato tre anni. Dal Senegal è arrivato in Tunisia; poi si è imbarcato per Lampedusa. Per dieci anni ha fatto il pasticcere e il panettiere. Vuole restare in Italia e portare qui la sua famiglia. “Voglio aiutare la mia famiglia perché conta su di me, sono il figlio maggiore”. Bangoura, 21 anni e una famiglia con due figli piccoli, viene dalla Guinea. Il suo obiettivo è giocare a calcio in Italia: “Voglio giocare nel campionato italiano, sono consapevole di avere talento e ho bisogno solo di una piccola opportunità”.