Migranti, Lo Russo: "No a grandi strutture per l'accoglienza"

Non piace al sindaco di Torino Stefano Lo Russo l'ipotesi di un nuovo hub per lo smistamento dei migranti in grado di raddoppiare la capienza della struttura provvisoria di via Traves, da 150 a 300/400 posti. A cercare spazi la prefettura che dovrà restituire presto proprio al Comune l'attuale area, d'inverno impiegata per l'emergenza freddo. Sono già stati effettuati dei sopralluoghi. All'ex caserma Mardichi di via Bologna, sempre a Torino, da anni in abbandono. E all'ex poligono militare della Vauda a San Maurizio Canavese. Strategia sbagliata per il primo cittadino: meglio distribuire i migranti in piccoli gruppi, dice. E puntare sull'integrazione.

Posizione stigmatizzata a destra. Con l'Assessore regionale Maurizio Marrone che piuttosto propone un tavolo con la prefettura per concertare meglio le presenze insieme ai territori.

Intanto fuori da via Traves, dove a dormire nelle tende sono in questo momento anche 27 minori non accompagnati, sono comparsi dei manifesti. Ad averli affissi un movimento che si firma "La Barriera". "Non possiamo aiutarvi, tornate nella vostra terra" - si legge in più lingue - "combattete per il vostro diritto a non dover emigrare". Sul fatto indaga la Digos.



Nel servizio, le interviste a: