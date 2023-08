Migranti, entro settembre un nuovo centro regionale per la prima accoglienza

La prefettura di Torino sta cercando un'area idonea dove allestire un nuovo hub regionale di prima accoglienza per migranti, per far fronte all'aumento degli sbarchi sulle coste italiane. L'obiettivo è di renderlo operativo entro settembre: per questo si stanno valutando diverse soluzioni in città e in provincia. Si tratterà di una struttura in cui ospitare le persone in attesa di una collocazione più stabile nei centri d'accoglienza, data in gestione alla Croce Rossa Italiana sul modello del sito di Settimo Torinese.

A renderla necessaria è l'afflusso di migranti in Italia raddoppiato rispetto allo stesso periodo del 2022. Il Piemonte fa la sua parte accogliendo 11.576 persone, il 9% del totale nazionale (dati del ministero dell'Interno aggiornati al 18 agosto 2023). Le prefetture di tutta la regione intanto stanno continuando a cercare strutture dove ospitarli: solo nel Torinese nell'ultimo mese sono stati attivati cento nuovi posti letto. Per il momento sono sufficienti, data la rapida rotazione degli ospiti che spesso scelgono di proseguire il proprio cammino verso la Francia.

Lo dimostrano i numeri registrati in alta Val di Susa ma anche a Briançon, oltre confine, dove a metà agosto la rete di rifugi solidali gestiti da volontari ha segnato il proprio record storico: 300 persone accolte in una sola notte.

Servizio di Manuela Gatti, montaggio di Mattia Gaido