La mamma di Chang e quei dubbi sulla salute mentale del figlio

Ci sarebbe già stato un incidente. Probabilmente una lite violenta. Ad Amsterdam, qualche tempo fa. Per questo Sacha Chang era stato visitato da uno psichiatra. Perché, dice la madre Marylke, "mio figlio Sacha sta male e ha problemi psichici". A raccontare l'ultima verità sul giallo di Montaldo di Mondovì è il legale che assiste il 21enne: l'avvocato Luca Borsarelli ha infatti incontrato la madre di Sacha. Una signora distrutta: in poche ore si è ritrovata vedova e con un figlio accusato di parricidio e dell'omicidio di un medico amico di famiglia. Ora vuole tornare al più presto in Olanda per recuperare la documentazione - si parla di alcuni appunti, non di una vera e propria relazione psichiatrica - con cui certificare i disturbi mentali del figlio.

Chang intanto ha passato la sua seconda notte nel carcere del Cerialdo a Cuneo. Il suo avvocato ha tentato anche oggi di incontrarlo, ma non è stato possibile. Domani alle 9, sempre nell'istituto penitenziario, è fissata l'udienza di convalida. Ma Chang non dovrebbe parlare. Resterà in silenzio. Un silenzio in cui si è chiuso da quando - venerdì mattina - è stato trovato, nudo, davanti a una chiesetta dopo quasi due giorni di fuga nei boschi. E' accusato di duplice omicidio, il movente resta un mistero.