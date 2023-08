Morti in carcere, aperte due inchieste

Sulle due morti nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino la Procura ha aperto due diverse indagini. L'ipotesi di reato è istigazione al suicidio: per questo domani, lunedì 14 agosto, saranno svolte le autopsie sui corpi di Susan John, 42enne cittadina nigeriana che si è lasciata morire di fame e sete dopo che non le era stato permesso di vedere il figlio di 3 anni, e Azzurra Campari, 28enne ligure impiccatasi nella sua cella.

La mamma di Azzurra

"L'ultima volta che ci siamo parlate in video chiamata mi aveva detto: 'Mamma non ce la faccio più' ", così la madre di Azzurra Campari, la giovane morta suicida nel carcere di Torino raccontava la preoccupazione per il destino della figlia, ma anche le avvisaglie di un disagio, forse non colto, che avrebbero potuto salvarla. Sarebbe dovuta uscire nel 2025, ma non ha retto il pesa della detenzione. La giovane si trovava in una cella sorvegliata h24 proprio per la sua fragilità: aveva già tentato altre volte di uccidersi e per questo era in isolamento. Una soluzoine che non è bastata a evitare che si impiccasse.

E, quantomeno, l'indifferenza si agita dietro l'altra morte registrata nella struttura detentiva torinese nel fine settimana. La 42enne pesava 80 kg quando è entrata in carcere. Dopo venti giorni è morta per “uno squilibrio elettrolitico” provocato per mancanza di liquidi. Era stata anche ricoverata in ospedale per questo, ma poi dopo alcuni giorni l'avevano riportata in cella.

Emergenza carceri

Quella del carcere torinese è una situazione "di grave criticità", come l'ha definita ieri durante la sua visita il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Da un lato le inchieste sulle violenze delle passate gestioni, dall'altra le denunce costanti di Polizia penitenziaria e detenuti sulle condizioni di vita all'interno. Al di là della proposta di spostare in caserme inutilizzate chi non può accedere alle pene alternative, ma non è giudicata di pericolosità sociale elevata, per il 21 settembre è stato convocato un tavolo tecnico con amministrazione penitenziaria, Regione, comune e garanti dei detenuti. Da lì dovranno uscire delle proposte per Torino.