Si è spento a 84 anni Lorenzo Ercole, presidente della Saclà

Le radici, ben piantate, ad Asti. E' da questa terra che Lorenzo Ercole aveva fatto crescere la Saclà ed è ad Asti che si è spento nella tarda serata di ieri. Aveva 84 anni.

L'azienda

Nel 1939 l'intuizione dei suoi genitori, Secondo Ercole e Piera Campanella: conservare gli ortaggi di stagione della valle del Tanaro per renderli pronti all'uso tutto l'anno. La nascita dell'azienda. Poi Lorenzo, con il fratello Carlo, ha sviluppato il resto: 200 dipendenti, 140 milioni di euro di fatturato ed esportazioni in sessanta Paesi del mondo. Negli ultimi anni, un nuovo polo logistico, quello di Castello d'Annone, sempre nell'astigiano.

Lo scorso anno aveva ricevuto il distintivo d'oro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per i 25 anni dalla nomina a Cavaliere al merito del lavoro.

I messaggi di cordoglio

Tanti i i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'imprenditore, molti quelli affidati ai social, come quello del rione San Martino San Rocco di Asti, di cui Ercole fu primo rettore, alla ripresa del palio, nel 1967.

Lunedì sera, il rosario nella cattedrale di Asti. Poi, martedì mattina, sempre in duomo, l'ultimo saluto.