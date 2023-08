Nei cantieri, a Superga in bici, al supermercato: Torino sfida il caldo

Continua l'ondata di caldo che sta investendo il Piemonte.

A Torino oggi lo stress da calore arriverà a livello 10 - il più alto - con elevato rischio di malori. Previsti fino a 37 gradi, 39 percepiti. Lo indica l’ultimo bollettino dell’Arpa.

Abbiamo fatto un giro in città tra i luoghi più freschi e quelli in cui non si può proprio scampare alla canicola.