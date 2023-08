Nel Novarese torna l'emergenza acqua, al via alla distribuzione su turni

Nonostante una stagione più piovosa rispetto al 2022, anche quest'anno per il comprensorio irriguo dell'Est Sesia, nel Novarese, è scattata l'emergenza acqua.

Complice la contrazione della portata della Dora baltea e la diminuzione delle derivazioni dal lago Maggiore, la disponibilità di acqua si è ridotta dell'80 per cento nei campi. Al via, dunque, il regolamento dei turni per distribuire la poca acqua disponibile.

Alcune aziende agricole sono preoccupate.

Interviste a Giampiero De Paoli, imprenditore agricolo di Bellinzago, Fabrizio Rizzotti, imprenditore agricolo di Vespolate, Coldiretti, Giovanni Chiò, presidente di Confagricoltura Novara