Niente posto per i migranti minorenni, in sei finiscono in Sardegna

Da Asti alla Sardegna, l'ennesimo lungo viaggio per i migranti minori non accompagnati dopo la traversata del Mediterraneo. Si tratta di un caso limite, denunciato dal sindaco di Asti, Maurizio Rasero, ma che spiega bene la difficoltà degli amministratori locali nel gestire l'accoglienza degli under 18 arrivati con gli sbarchi sulle coste italiane negli ultimi mesi.

In provincia di Asti sono oltre 1100 le persone ospitate nei centri d'accoglienza, ma per chi è solo e non ha ancora 18 anni non c'è una struttura idonea. E così per ora si usa anche Castello d'Annone, l'hub di prima accoglienza gestito dalla Croce Rossa, da cui vengono poi smistati i migranti per Astigiano, Alessandria e Cuneo: “Al momento è tutto sotto controllo - spiega il presidente del comitato provinciale di Asti della Croce Rossa, Stefano Robino - La questione è monitorata costantemente dalla prefettura”.

E proprio la prefettura di Asti ha lanciato un bando per allestire un centro dedicato proprio ai minori in attesa di collocazione. Alla gara ha partecipato anche la Caritas diocesana. Le buste con le offerte saranno aperte entro fine mese e la speranza è che il sito, che dovrebbe ospitare fino a 25 minori, sia operativo in autunno.

La gestione dei migranti minori senza, anche sul piano dei costi è in capo ai comuni: “Questo ha costi rilevanti, rette fino a 150 euro al giorno - racconta il sindaco di Asti, Rasero - Una spesa che impone di tagliare altri capitoli dei nostri bilanci”.

