Novara, un ponte tra generazioni con la festa della comunità di Sant'Egidio

L'estate non è solo mare e vacanze. C'è chi per lavoro, salute o motivi economici è costretto a restare in città. A Novara, tra le tante iniziative pensate per chi non può partire c'è il programma “Viva gli anziani” della Comunità di Sant'Egidio. Di pomeriggio il fantasma della solitudine si combatte con musica, canti e sorrisi all'interno del villaggio Dalmazia, storico crocevia di incontri della città. Il quartiere infatti sorse negli anni '50 per accogliere i profughi istriani e oggi è tornato ad accogliere numerosi ucraini in fuga dalla guerra.

Giovani e anziani

L'obiettivo dell'iniziativa è dunque quello di evitare l'isolamento sociale degli anziani durante l'estate, mettere in contatto chi vive nella stessa zona e soprattutto creare connessioni con i giovani. Creare una rete, insomma, un ponte tra generazioni diverse, grazie anche ai ragazzi della Scuola di pace della comunità di Sant'Egidio.

Interviste:

Ausilia Zanghirella, ex profuga istriana

Mirko Manzini, comunità di Sant'Egidio