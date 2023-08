Nuovi sbarchi, la preoccupazione dei sindaci per i migranti minori non accompagnati

Il Piemonte continua a essere meta di prima accoglienza per i migranti che sbarcano in Italia. Da un lato gli arrivi dai porti proseguono, gli ultimi due gruppi sono giunti in via Traves tra la notte e la mattina di oggi, mercoledì 23 agosto, dall'altra il numero di chi prova a raggiungere, illegalmente la Francia, cresce. Un fenomeno che aumenta la pressione sui confini e sui comuni della Valsusa dove cerca rifugio sia chi vuole valicare le Alpi, sia chi è già stato respinto dai gendarmi.

Dagli amministratori locali arrivano diversi allarmi. Il più pressante riguarda i minori non accompagnati, come spiega il presidente Anci Piemonte e sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro: “I comuni piemontesi sono per tradizione accoglienti, i sindaci hanno sempre fatto e si sono sempre prodigati per trovare le soluzioni, la preoccupazione più grossa è con riferimento alla normativa per i minori non accompagnati”. I problemi su questo fronte riguardano le strutture, ma anche le risorse visto che l'accoglienza in questo caso grava direttamente sui comuni. E spesso le gare per assegnare i servizi vanno deserte: “Il governo si sta impegnando. Già adesso siamo in una sofferenza di bilancio enorme, questa è una delle poste delle politiche sociali che ci vede in difficoltà - aggiunge Corsaro - Noi abbiamo delle situazione dove nelle case famiglia, nelle case di accoglienza ci sono delle rette di 120 euro, 150 euro al giorno”.

Nelle montagne piemontesi l'accoglienza resta un punto fermo: “In comuni molto piccoli, penso ai comuni delle valli, c'è una grande disponibilità ad accogliere - racconta il presidente Uncem, Unione nazionale comuni comunità enti montani, Marco Bussone - Ma c'è una difficoltà di avere numeri adeguati alle popolazioni sotto i mille abitanti, non ci possono essere numeri che superano di gran lunga quella che è la popolazione residente”. L'ultimo caso è quello di Chiaves, nel comune di Monastero di Lanzo: 50 migranti su 100 abitanti della frazione: “Credo che il compito dei sindaci sia indicare delle soluzioni e spiegare che nei comuni montani facciamo un'integrazione che è capace di rispondere alle esigenze delle comunità - dice ancora Bussone - Noi abbiamo molti vuoi nei territori montani. Queste persone possono arrivare in territori che hanno già avuto esperienze molto positive e che possono migliorare, numeri adeguati in territori pronti”.

Interviste a: