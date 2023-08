Nuovo e vecchio ospedale, tra soddisfazione e incertezza

Il nuovo ospedale ad Alessandria si farà. Con il via libera del consiglio regionale è iniziato il percorso che porterà al nosocomio in area Galimberti, scelta sulla base dei pareri idraulici rilasciati da Aipo, che ha portato all’esclusione dell’area Orti, inizialmente individuata come idonea.

Tra i temi da affrontare nei prossimi mesi la protezione del territorio oltre al futuro del vecchio ospedale: secondo una prima stima servirebbero 15 milioni di euro per l’abbattimento.

Entro i prossimi 24 mesi verrà definito il progetto di fattibilità tecnico-economica. Il costo dell’opera ammonta a 370 milioni di euro, di cui 300 previsti da Inail.

Interviste a: Valter Alpe, direttore amministrativo dell'Asl Ao AL; Giorgio Abonante, sindaco di Alessandria