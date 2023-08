Nuovo ospedale a Ivrea, continua la battaglia dei sindaci pro Pavone

Pensano a un ricorso i sindaci di Rivarolo e dintorni, Eporediese e Valchiusella. Vogliono il nuovo ospedale del Canavese a Pavone e non - come ha deciso la Regione - a Ivrea. Un luogo completamente sbagliato, secondo i primi cittadini.

I dettagli della strategia che attueranno dovrebbero essere svelati il 7 settembre, a Cuorgné, durante un'assemblea pubblica.

Come si è arrivati alla scelta del sito

Il via libera definitivo al progetto nell'area ex Montefibre di Ivrea, vicino a tribunale e ferrovia, arriva il primo agosto con il “sì” del Consiglio regionale. Dove, però, la maggioranza si divide. Il gruppo di Fratelli d'Italia non partecipa al voto. Due esponenti, di Lega e Forza Italia, si oppongono.

E' la giunta che avanza la proposta, basandosi su un suo studio, che indica il sito come migliore, anche perché reso più accessibile con un casello autostradale da costruire a San Bernardo. Prima, anche l'assemblea dei sindaci del Canavese avvalla il piano.

Le ultime contestazioni

Un passaggio, quest'ultimo, che il primo cittadino di Rivarolo, portavoce dei "No Ivrea", Alberto Rostagno, contesta. Per vari motivi. Ad esempio, il peso del voto favorevole di alcuni comuni maggiori, i cui abitanti, però, per consuetudine, si rivolgono al pronto soccorso di Ciriè e Chivasso o del San Giovanni Bosco di Torino e difficilmente andranno mai all'ospedale di Ivrea. Mossa - secondo Rostagno - politica. Inoltre - ricorda - lo studio è una seconda versione: la prima individuava come migliore proprio l'area ex Ribes di Pavone, appena fuori Ivrea, considerata più baricentrica e ampia.

Per l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, localizzare un nuovo ospedale è sempre una questione politicamente “costosa”, perché coinvolge varie sensibilità.