Omicidio Codecà, un intrigo internazionale dietro il delitto di un dirigente della Fiat mai risolto

Il 16 aprile 1952, un colpo di sten uccide Eleuterio Codecà, ingegnere cinquantenne della Fiat da tutti conosciuti come Erio. Siamo in via Villa della Regina, a Torino, dove vive con la moglie e la figlia, in quei giorni al mare a Rapallo.

Attorno alle 21 l'uomo era uscito a portare a spasso il suo cane. Dopo lo sparo subito accorrono alcuni vicini, ma per il dirigente della Spa, la società Fiat che produce autocarri, non c'è nulla da fare. La polizia analizza la scena del crimine e ascolta decine di persone, ma nessuno ha visto chi ha sparato. Codecà fu freddato davanti alla sua Fiat 1100 E, ma a distanza di settant'anni nessuno sa ancora il perché.

Nel 1958 per il delitto fu processato e assolto per insufficienza di prove un partigiano, Giuseppe Faletto: nome di battaglia Briga. La Corte d'Assise di Torino lo condannò per altri crimini commessi durante la Resistenza, ma non per la morte dell'ingegnere. Eppure fin dall'inizio la polizia si convinse di un movente legato alla politica.

Gli storici ora però riconducono quell'omicidio a un intrigo internazionale, legato alle attività in altri Paesi europei che Codecà portò avanti per l'azienda per più di vent'anni. Appena entra in Fiat l'ingegnere viene inviato a Bucarest, a rappresentare la fiat in Romania. Nel 1935 viene mandato a Berlino, dove resta fino al 1943. In quell'anno torna in Italia a Mirafiori dove si è costituito l'ufficio Germania per le relazioni con l'occupante tedesco.

Codecà è un uomo che resta vicino al potere. Durante il Salone dell'Automobile accompagna anche il Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, a rendere omaggio alla sua salma, nel 1952 anche Gianni Agnelli.

Eppure durante le indagini alcuni dirigenti Fiat, con le loro testimonianze, alludono ad affari portati avanti in proprio da Codecà con il blocco sovietico: a casa sua vengono trovati anche dei biglietti con un linguaggio cifrato che non si è mai decrittato e i suoi collaboratori dicono che negli ultimi tempi aveva manifestato la paura di essere ucciso.

Su un muro di Torino compare la scritta "è uno", un qualcosa che tornerà poi solo con i delitti politici degli anni Settanta. Resta il mistero, sia sul movente sia su chi abbia commesso l'omicidio