"Questi saranno probabilmente i giorni più caldi dell'anno". Le parole conclusive del bollettino con le previsioni meteo rilasciato da Arpa Piemonte ieri, a inizio settimana, accompagnano la regione in un susseguirsi di bollini rossi, temperature sopra la media anche in montagna, con lo zero termico che ieri è stato registrato oltre i 5mila metri, e livelli di attenzione. Nelle cartine sulle temperature massime previste e percepite, il fulcro del colore, e del calore, sembra dividersi tra torinese e alessandrino. Il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Sanità, per i capoluoghi, infatti, conferma il bollino rosso, livello tre, per Torino, anche per i prossimi giorni. Quello regionale dell'Arpa prevede per oggi sia per Torino sia per Alessandria 37 gradi di massima e 39 di temperatura massima percepita, con un indice dello stress da calore a 9.9. Indice più basso ad Asti, dove si ferma a 9, anche se si prevede una massima di 38 gradi e una percepita, anche qui, fino a 39; si tratta dell'unico capoluogo con livello di attenzione fermo a due, mentre gli altri sono a tre. 37 gradi di massima e possibilità di percepirne fino a 39 anche a Novara, mentre Vercelli dovrebbe avere una massima di 36 gradi, arrivando però a 39 per la temperatura percepita. Per Biella e Verbania previsti fino a 35 gradi di massima e, rispettivamente, 39 e 37 di temperatura percepita; infine Cuneo con 34 gradi previsti di massima, 36 di percepita.