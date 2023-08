Campioni da tutto il mondo sul lago per la nona edizione della "Orta 10 in 10"

E' un'esperienza umana e sportiva la Orta 10 in 10, dieci maratone in dieci giorni, ormai una classica di agosto con grandi campioni da tutto il mondo. In questa nona edizione, organizzata a Gozzano, gli iscritti sono 274, provenienti da 14 nazioni. La sfida si concluderà il 14 agosto.

Interviste:

- Paolo Francesco Gino, presidente Club Super Marathon Italia

- Giorgio Calcalterra, maratoneta

- Aivars Brezinskis, maratoneta

- Adam "Tango" Holland, maratoneta

- Angelo Squadrone, maratoneta