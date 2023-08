Padel, downhill e bici elettriche: anche così si scoprono le valli olimpiche

D'estate la montagna resta un'oasi di pace.

La Tgr è stata nelle valli olimpiche, a Sestriere e Pragelato, tra i 1.500 e i 2.000 metri di altitudine. Dove il territorio si può scoprire anche in modi meno tradizionali: facendo downhill, cioè scendendo dalle vette in mountain bike, oppure con la bicicletta elettrica o ancora giocando a padel.

E, intanto, resistono i grandi classici: le passeggiate in mezzo al verde con tappa al rifugio, il giro al mercato per acquistare prodotti tipici, il golf.