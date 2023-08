Palio di Asti, è qui la festa. Tra storia e pop. Biglietti verso il tutto esaurito

Palio di Asti. Il maltempo non ferma i preparativi della festa. La sfilata, poi la corsa, il 3 settembre. In mezzo, una settimana tra cene, sartorie, sbandieratori, cavalli e fantini. Ad Asti è già febbre da Palio. Anche se la data non convince tutti. “Troppi Astigiani ancora in vacanza". “No, meglio per il turismo”. “Ragazzi più liberi dalle scuole”. “Tanto noi Astigiani ci scaldiamo all'ultimo”. Il dibattito è aperto.

Sarà una gara combattutissima

Con il ritiro di Giovanni Atzeni "Tittia" per Don Bosco, e Carlo Sanna "Brigante" per San Pietro, sarà il Palio dell'incertezza. “Le vendite dei biglietti stanno andando bene”, dice Giorgia Mancone, presidente del Collegio dei rettori. “Siamo fiduciosi sul fatto che anche quest'anno avremo il tutto esaurito”.

Palio beat al museo

Preparativi in corso anche per la sfilata: e intanto, il Museo del Palio ripercorre i costumi degli anni '70. Quando, più che la scrupolosa ricerca storica, a ispirare erano il cinema e la televisione. Un Medioevo fantasy. Perchè al Palio, si può anche sognare.