Per il Toro il problema resta il gol: Sanabria e Pellegri non convincono

I difetti sono noti e sono gli stessi con i quali i granata si erano congedati dalla passata stagione. Il pareggio senza gol con il Cagliari nel debutto di campionato non ha fatto altro che confermare le sensazioni ricavate nelle prime uscite stagionali della squadra di Juric. Nella speranza che Sanabria ripeta l'exploit in doppia cifra e che Pellegri trovi la condizioni migliore, al Toro manca anzitutto una punta capace di finalizzare l'azione. Contro squadre bene organizzate come il Cagliari questa mancanza diviene ancora più evidente con il rischio che un distrazione difensiva possa costare cara. Qualcosa comunque sul mercato accadrà. Già oggi pomeriggio Valentino Lazaro sarà a Torino per le visite mediche, mentre il lungo summit di ieri sera tra Cairo e Vagnati e al quale ha preso parte anche il capitano Rodriguez lascia intendere che la società potrebbe investire ancora per fare qual salto di qualità necessario ad avvicinare la zona europea. Servirebbero un trequartista -Miranchuk e Praet le piste battute- e un punta centrale e qui il sogno si chiama Correa. Investimenti indispensabili per salire di gradino, l'alternativa è un campionato nel quale mantenere la decima posizione sarebbe un'impresa.