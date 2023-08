Peste suina arriva l'esercito

Quattro diversi focolai, sei regioni coinvolte, dal Piemonte alla Calabria, anche il Veneto in stato di preallerta. La peste suina africana, mese dopo mese, è diventata un'emergenza nazionale. Eppure il commissario straordinario Vincenzo Caputo, interpellato dalla Tgr Piemonte, ribadisce il termine annunciato al suo insediamento in marzo: trentasei mesi, per eradicare il virus.