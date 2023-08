Il museo Giulia di Barolo e la Torino dei Santi Sociali

Abiti eleganti, lettere originali, documenti, oggetti di vita quotidiana. E’ un viaggio nella Torino ottocentesca, quella dei Santi Sociali, la visita del piccolo museo dedicato a Giulia Colbert Falletti di Barolo. La marchesa di nobili origini, cresciuta in Francia alla corte di Napoleone, si traferì a Torino insieme al marito di origini piemontesi Tancredi, e con lui scelse di dedicare la sua vita ai più bisognosi. Partendo dalle donne e dalle detenute.

L'attenzione agli ultimi

Nelle vetrine tante testimonianze dell'epoca. Un prezioso tesoro custodito dal Distretto Sociale Barolo, la cittadella della solidarietà che ha festeggiato i 200 anni e che sorge tra via Cigna e via Cottolengo a Torino. Era il 1823 quando i marchesi di Barolo Giulia e Tancredi iniziarono una storia di attenzione ai bisogni della società. Che continua fino ad oggi. Ma che trova le sue radici nel passato.

Documenti e manoscritti

Nel museo si trova la relazione scritta dalla Marchesa per il segretario per gli interni, per denunciare la condizione disumana in cui vivevano le detenute a quei tempi. O i documenti firmati dal suo segretario e bibliotecario, Silvio Pellico, il patriota e scrittore accolto dai marchesi dopo la prigionia nella Fortezza dello Spielberg. O gli oggetti che raccontano le attività svolte in questi luoghi. Gli strumenti, le ricette di medicine omeopatiche prodotti dalle suore. I fiori artificiali venduti per destinare il ricavato alle donne in difficoltà. Un piccolo museo per raccontare però una parte importante della storia di Torino.