Vent'anni di caldo

Vent'anni fa, agosto 2003. Un'ondata di calore investì parte dell'Europa, colpendo anche il Piemonte. Uno dei report dell'Arpa evidenzia come ventidue termometri della rete dell'agenzia regionale registrarono valori termici maggiori di 40°C, con un picco massimo di 43°C a Bra, nel cuneese, l’11 agosto. Quella, secondo l'Arpa, fu l'estate più calda degli ultimi vent'anni. Ma non l'anno più caldo. Analizzando i rapporti climatici dell'agenzia regionale anno dopo anno, il 2011 risultò il più caldo dei precedenti cinquant'anni, con un'anomalia positiva media di 1,6 gradi. Mantenne il primato fino al 2015, anno che registrò un'anomalia di più 1,9 gradi, rispetto al trentennio di riferimento 1971-2000. Il 2019 fu solo il quinto più caldo, ma fu caratterizzato da un’ondata di calore tra il 26 e il 29 giugno, con il 46 per cento dei termometri della rete di Arpa Piemonte che registrarono il primato assoluto di temperatura massima; il 27 giugno fu misurata la più elevata temperatura media sul Piemonte dal 1958. Il 2020 venne indicato come l'anno che chiudeva la decade più calda sulla regione, a partire dagli anni '60. E si arriva così all'anno scorso, quando la temperatura più alta dell'estate fu registrata nell'alessandrino, a Basaluzzo, il 5 agosto, 39.8 gradi. Il 2022 viene indicato dall'ultimo rapporto climatico annuale dell'Arpa Piemonte, come l'anno più caldo e il secondo meno piovoso della serie storica, a partire dal 1958, con una temperatura media risultata pari a circa 11.4 gradi, con un’anomalia positiva di più 2,3 gradi rispetto alla norma del periodo 1971-2000.