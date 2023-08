Ultime ore di fresco, sopra i 30° entro fine settimana

Si sta chiudendo la parentesi fresca sul Piemonte che, in alcune zone, ha registrato temperature quasi da inizio autunno con minime sui 6-8 gradi, soprattutto nelle zone rurali di Cuneese, Astigiano, Monferrato e Torinese. Il termometro è in risalita anche se domani sarà generalmente nuvoloso. E' in arrivo l'anticiclone da ovest, in rinforzo, che porterà caldo intenso nella seconda parte della settimana.

L'aggiornamento di Andrea Vuolo di Rai Meteo