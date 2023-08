Clima impazzito e parassiti: nell'alessandrino produttori di frutta in crisi

Fenomeni meteorologici estremi, siccità, alte temperature, le gelate in primavera e i parassiti: sono le cause della crisi dei produttori di frutta che in Piemonte picchia soprattutto nell'alessandrino. Secondo le stime di Coldiretti, qui ci sono agricoltori che hanno perso fino al 30 per cento del raccolto di quest'anno. Pere, pesche, albicocche, susine, una crisi che non risparmia nessun prodotto. Un aiuto per i prossimi anni, però, potrebbe arrivare dalla tecnologia. Come i droni, già impiegati in tante aziende, per effettuare trattamenti sui campi.

Interviste:

- Mattia Bellinzona, Coldiretti Alessandria

- Francesco Farinelli, agricoltore

- Paolo Poggio, agricoltore