Effetto vacanze al pronto soccorso delle Molinette, in attesa della grande ristrutturazione

Barelle vuote nella camera calda del pronto soccorso delle Molinette a Torino. Per la prima volta da quando c'è stata la pandemia si sente negli ospedali l'effetto vacanze. Una tregua per questo DEA che si prepara a una sfida importante: nel 2024 partiranno i lavori di ristrutturazione ed è allo studio come riuscire a garantire il servizio ai suoi 60mila pazienti annui durante il cantiere.

Ad agosto meno pazienti, e meno medici

Fulvio Morello, responsabile dell'area medicina, riferisce una flessione dell'8 per cento di accessi tra gli ultimi 15 giorni di luglio e i primi di agosto. Qui non accadeva dal 2019. Diminuita anche l'attesa per essere ricoverati, il cosiddetto boarding. Salvo qualche fiammata nei prefestivi. Come lunedì 14 agosto quando gli accessi sono stati più di 200.

“Codice calore” poco utilizzato

Il caldo sembra non c'entrare. Anzi l'utilizzo del "codice calore" al triage, introdotto dal Ministero quest'anno, è stato inferiore al 5 per cento. Pesano piuttosto i contagi da coronavirus, in lieve aumento, e pesano le ferie di tanti operatori sanitari. Sale visita comunque tutte attive, anche se si fa fatica a coprire i turni degli infermieri.

La grande ristrutturazione nel 2024

Questa sarà l'ultima estate per il pronto soccorso delle Molinette così come lo conosciamo. Il prossimo anno sarà completamente rinnovato e un doppio gruppo di lavoro sta già studiando come riuscire a garantire il servizio, anche chiedendo aiuto ad altri nosocomi.

L'impatto non sarà trascurabile. Con oltre 60mila accessi l'anno, questo è infatti uno dei pronto soccorso più grandi della città. Il primo, il Maria Vittoria, sarà invece interessato da altri lavori in autunno.