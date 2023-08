Quincinetto, sul mistero di Stefano Motta Fré proseguono le indagini

Difficile trovare testimoni nella zona di Quincinetto - Comune tra Piemonte e Valle d'Aosta - che costeggia la Dora Baltea, nelle cui acque - un mese fa - è stato trovato morto Stefano Motta Fré. Dietro al campo sportivo, al di là del ponte che attraversa l'autostrada: un'area di terreni privati, adesso ancora sotto sequestro.

Qualche elemento potrebbe arrivare dall'analisi dei video del sistema di sorveglianza.

Sui primi rilievi non si può contare troppo perché subito il decesso sembrava dovuto a un malore e, di conseguenza, a una caduta. Solo dopo l'autopsia ha evidenziato ferite alla testa incompatibili con un incidente.

Saranno lunghe le indagini per capire se la fine dell'imprenditore agricolo - 45 anni - sia stata per omicidio o suicidio, trapela dagli inquirenti. Che cercano ancora il movente e una possibile arma.

La procura di Ivrea ha aperto un'inchiesta sul decesso, per ora, senza indagati. Una ventina in tutto le persone chiamate a raccontare gli ultimi giorni della vita di Stefano, un ragazzo tranquillo, introverso, su cui tutti potevano contare.