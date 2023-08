Poche ma di qualità, iniziata la raccolta delle nocciole Igp

Quando circa un mese fa Pralormo è stata colpita da una violenta grandinata si è temuto che l'annata andasse persa. Ora che la raccolta della tonda gentile trilobata Igp è iniziata, il sospiro di sollievo. Non tantissime ma di ottima qualità le nocciole per questo 2023. Una produzione che complessivamente, in dieci anni, complici anche le difficoltà di un produttore un tempo fortissimo come la Turchia, è aumentata in Piemonte del 30 per cento.

Interviste a Fabio Novo, corilicoltore, e Giancarlo Chiesa, vicedirettore Coldiretti Torino.