Righeira, 40 anni fa quella "Vamos a la playa" che fece ballare l'Italia

Quarant'anni fa usciva una dei tormentoni estivi più famosi della nostra musica: Vamos a la playa. Per i torinesi Righeira fu un successo planetario: 3 milioni di copie vendute. E dire che, all'epoca, Stefano Righi e Stefano Rota facevano il militare: “Ricordo quando, in camerata, ascoltavamo la canzone sulle cassette”, ricorda Stefano Righi, alias Johnson Righeira, che ora abita ad Agliè e produce vino. “Mi guardavano tutti un po' così, credevano fossi un illuso. Poi l'hanno sentita in radio, e hanno cambiato idea”.

Il testo

Vamos a la playa, 1983: gli anni d'oro dell'italo-dance. Un testo, per qualcuno, privo di senso: spiaggia e divertimento in uno scenario post-atomico. “In realtà volevamo sottolineare il contrasto con la nostra Torino. Spiaggia, sole, lingua spagnola in contrasto con quella città grigia che all'epoca era Torino". Torino, la Marcia dei 40mila, la vittoria dell'Italia ai Mondiali dell'82 e la fine degli Anni di piombo. Sono gli anni del riflusso, di un ‘Italia che ha voglia di divertirsi sotto le luci delle discoteche, dopo l’ubriacatura della politica negli anni ‘70. “Il nostro messaggio era questo: ballare e divertirsi. Anche se era scoppiata la bomba”, sorride Johnson Righeira.

La musica

Fondamentale la collaborazione dei fratelli La Bionda, pionieri della discomusic in Italia, che avevano sentito la canzone nell’81, una versione decisamente più cupa, che i La Bionda adattarono ai toni e ai ritmi della discomusic. “Spagna ‘82 non c’entra nulla con la scelta di cantare una canzone in spagnolo, visto che la scrivemmo prima dei Mondiali: volevamo mescolare i toni della musica elettronica con qualche suggestione anni ‘60, tipo Cuando calienta el sol”. Traiettorie musicali insospettabili. Oggi, estate 2023, i Righeira li citano i Kolors nella loro Italodisco. Perché gli anni ’80, in fondo, non muoiono mai.