Rodello, lite degenera: addosso al dehor con l'auto per tentare di investire barista. VIDEO

Sta facendo il giro della rete il video di quanto successo lo scorso 29 luglio a Rodello, in provincia di Cuneo, pubblicato dal sito Welcome to favelas. Una lite per futili motivi davanti a un bar-pizzeria, rapidamente degenerata: nelle immagini si vede un uomo che aggredisce l'auto di un 45enne a colpi di posacenere. E questo che reagisce “entrando” nel dehor del bar. Il compagno della titolare per poco non è stato investito. Urla e terrore tra i clienti. L'uomo, residente a Montelupo Albese (Cuneo), è finito agli arresti domiciliari per tentato omicidio.

I precedenti

Con il barista c'erano stati screzi nei mesi precedenti, tanto che l'uomo l'aveva già denunciato per minacce: “Non l'avevo mai visto prima, una sera è venuto a bere nel locale e mi ha insultato perché mi ero vaccinato. Poi ha cercato di mettermi le mani addosso”, ha raccontato la vittima al Corriere della sera. Un secondo episodio si sarebbe verificato a giugno, quando lo stesso individuo si sarebbe presentato armato. Poi, pochi giorni fa, la devastazione del dehor. “Non capisco come sia possibile che non si trovi in carcere, con tutto quello che è successo", ha detto l'autore della denuncia, preoccupato per la compagna e per le due figlie che frequentano il bar. Sull'episodio indagano i Carabinieri di Diano d'Alba e la Procura di Asti.