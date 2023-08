Salvati due scalatori

Un recupero spettacolare in quota. Grazie alla perizia e alla prontezza degli uomini dei vigili del fuoco due giovani escursionisti sono stati salvati. Il recupero è avvenuto a quota 3200 metri nella Val Maira, vicino al confine francese. Nonostante fossero ben equipaggiati, i due ragazzi si sono trovati in difficoltà in un punto strapiombante ed hanno richiesto aiuto. Sono stati recuperati con il verricello e portati al bivacco Barenghi, da dove avevano iniziato l'escursione .