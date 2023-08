Nuove strutture sanitarie, Regione al crocevia dopo le modifiche al Pnrr

Anche ad agosto la sanità preoccupa. Ora per la scelta del Governo centrale di rimodulare il Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'ipotesi dell'esecutivo è di realizzare le nuove case di comunità non più con i soldi del Pnrr ma grazie ai fondi del programma di investimenti detto "ex articolo 20".



I fondi “ex articolo 20”

Si parla di circa 730 milioni di euro in Piemonte che, però, la Regione ha già destinato a una ventina di altri progetti. Come la realizzazione degli ospedali di Cuneo e Alessandria, la ristrutturazione dell'infantile ancora ad Alessandria, dei presìdi di Alba, Bra e Vco e, infine, per il Parco della Salute di Torino.

Così adesso il Piemonte spera che Roma stanzi altro denaro per il capitolo. Altrimenti, il rischio è di trovarsi a un bivio: dover scegliere se riammodernare e costruire nuovi ospedali oppure realizzare le case di comunità.

Le case di comunità

Ne sono previste 82, più altre strutture territoriali, all'inizio sempre finanziate col Pnrr e in futuro, è probabile, con l'ex articolo 20. O almeno così dovrebbe essere. La Regione rimarca che - al momento - le modifiche non sono certe e i progetti vanno avanti.



Le altre risorse

Intanto, alla sanità arrivano 175 milioni dal Comitato interministeriale di programmazione economica. Serviranno ad assumere 2.000 persone entro il 2024, come già deciso.

Ma, nel frattempo, dal riparto del Fondo sanitario nazionale emerge che quest'anno Asl e ospedali piemontesi avranno circa 400 milioni in meno del necessario. Risorse per rinnovi contrattuali, adeguamenti, prestazioni aggiuntive.

La Regione suona l'allarme e chiede meno paletti sui bilanci, mentre ancora si attende il ristoro delle spese per il Covid e si fa i conti con l'aumento generale dei prezzi che limita i margini di azione.