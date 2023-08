A Sauze di Cesana si lavora sulla frana. Si cercano altre persone isolate

Agnese Bellone, nella notte tra giovedì e venerdì 24 e 25 agosto, stava scendendo dalla Valle Argentera col marito quando ha incrociato la Jeep Renegade di una famiglia di Frossasco, bloccata dalla colata di fango. "Non si muovevano e non sapevano cosa fare - racconta - così li abbiamo tirati fuori e messi nella nostra macchina che era in un punto sicuro. Poi è arrivata la colata più grande".



In totale sono quasi 200 le persone recuperate da vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile. Da oggi, sabato 26 agosto, nessuno si trova più nel centro di prima accoglienza, allestito dal comune di Sauze di Cesana.



Il lavoro per liberare da fango e rocce la zona non si ferma, ma il meteo preoccupa e per oggi e domani l'allerta è alta non solo a Sauze di Cesana, ma in tutta la Valsusa. A Bardonecchia è stata attivata la sala operativa per monitorare proprio torrenti e frane.