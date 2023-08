Piemonte, obiettivo cattedre coperte dal primo settembre

Il Piemonte si prepara alla ripartenza della scuola. E' tra le prime regioni ad avere ultimato l'assegnazione delle cattedre.

I numeri

3500 gli insegnanti che passano di ruolo. Conclusa anche l'assegnazione delle supplenze: a fronte di 65 mila cattedre complessive, gli incarichi temporanei sono 15mila di cui 13mila cattedre intere. Ci potrebbe essere ancora qualche rinuncia, ma dci sarà ancora un ulteriore turno di nomina entro il 31 agosto con l'obiettivo - spiega Stefano Suraniti, direttore dell'ufficio scolastico regionale - che tutti siano in servizio già dal primo settembre, non solo per il primo giorno di scuola.

Il nodo del sostegno

La maggior parte delle supplenze riguarda posti di sostegno, soprattutto alla scuola dell'infanzia e alla primaria. Si tratta di posti in deroga, temporanei, assegnati ogni anno in virtù delle certificazioni che arrivano e che sono in aumento: 8% in più rispetto allo scorso anno scolastico le richieste di sostegno a fronte di un calo del numero complessivo degli studenti: circa 500 mila in Piemonte: 5 mila in meno di un anno fa.

Servizio di Elena Cestino

Montaggio di Massimo Carnemolla

Intervista a Stefano Suraniti, direttore Ufficio Scolastico Regionale Piemonte