Una scuola ancora troppo precaria

Mancano poco più di dieci giorni all'inizio della scuola in Piemonte. Già fatte le nomine per i docenti, dove possibile, ma, secondao i sindacati, il numero di insegnanti di ruolo,è ancora insufficiente. Anche per il sostegno la situazione è ancora troppo precaria - dicono CGIL, CISL e UIL. E mancano ancora concorsi per dirigenti, docenti e personale ATA. I tagli al bilancio per il futuro non fanno pensare a un instoimento serio dsul settore educativo. Abbiamo sentito i segretari regionali Luisa Limone, CGIL, Maria Grazia Penna, CISL e Diego Meli, UIL Tgr Piemonte