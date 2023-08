Tempo di esami di recupero

Gli studenti piemontesi che hanno avuto la sospensione del giudizio a giugno sono quasi il 20%, un po' sopra la media nazionale del 18%. Il calendario degli esami di recupero è gestito in autonomia da ogni singola scuola ma tutto si dovrà concludere entro il prossimo 8 settembre.

La scelta

Al Maxwell di Nichelino gli esami di recupero termineranno domani, così da chiudere gli scrutini per il 31 agosto. “Quasi una scelta obbligata”, spiega la dirigente Luciana Zampolli, per essere certi di avere gli insegnanti dell'anno in corso. Il precariato incide molto sull'organizzazione.

Servizio di Elena Cestino

montaggio di Max Carnemolla

intervista a Luciana Zampolli, dirigente Istituto Maxwell di Nichelino (To)